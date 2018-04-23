Ксения Собчак продолжает демонстрировать подписчикам, как по-царски проводит время в Лондоне

«У меня никогда не было любимого отеля в Лондоне,все вроде хорошо,но нигде ничего особенного. А теперь появился- #TheLanesborough -у него есть очевидное преимущество: такого Спа и тренажерного зала нет нигде. Это очень красиво, удобно, и даже есть групповые занятия! Ну а Steamroom, бассейн - просто выше всяких похвал! Поэтому после тяжелого дня есть где отмокнуть! Вот прямо рекомендую с чистой совестью!», - написала Собчак в личном микроблоге.

Ни для кого не является секретом, что несколько дней назад знаменитость отправилась в город дождей вместе с Владимиром Познером. Как оказалось, Ксению пригласили на телепрограмму под названием «The Spectator».Ранее Собчак сообщила своим подписчикам, что ее визит в Лондон займет не больше двух дней, однако на деле выяснилось, что знаменитость решила на некоторое время задержаться в этом прекрасном городе.Нужно сказать, что детально обсуждать, чем она занимается в Лондоне, Ксения отказалась, однако отметила, что погода на Туманном Альбионе сейчас невероятно теплая. Также тележурналистка рассказала, что ей очень повезло с лондонской гостиницей, в которой она остановилась, ведь в ней присутствует не только высокий уровень обслуживания, но и тренажерный зал и бассейн.Стоит отметить, что Ксения не стала скрывать от пользователей Сети и свой рацион. По словам теледивы, на завтрак она любит кушать яичницу, которую запивает свежевыжатым соком. После принятия пищи Собчак тут же отправляется по лучшим магазинам, после чего демонстрирует своим поклонникам атмосферу Лондона.