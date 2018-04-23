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Котенок, отвечающий хозяйке, стал настоящей звездой в Сети

Настоящей звездой в интернете стал маленький котёнок, который своей хозяйке отвечал на её поглаживания. Пользователи массово «лайкают», а также одаривают животное большим количеством лестных комментариев.

Котенок, отвечающий хозяйке, стал настоящей звездой в Сети

Обычный котёнок стал популярным абсолютно неожиданно даже для хозяйки животного. Всё началось тогда, когда девушка решила записать, как котёнок реагирует на поглаживания. Каждый раз белый кот мяукал, повторяя в точности за хозяйкой. В свою очередь на пользователей в интернете это произвело настоящий фурор. За довольно короткое время видео просмотрели свыше 160 000 человек. При этом популярность животного продолжает стремительно расти. Видеоролик доступен для просмотра в рамках интернет-издания «Ren.Tv».

Стоит отметить, что не первый раз котята привлекают внимание в Сети. Раньше домашнее животное, которое имело вес в четыреста пятьдесят грамм, официально приняли на службу в полицию Соединённых Штатов.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:00
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