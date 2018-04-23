Котенок, отвечающий хозяйке, стал настоящей звездой в Сети
Настоящей звездой в интернете стал маленький котёнок, который своей хозяйке отвечал на её поглаживания. Пользователи массово «лайкают», а также одаривают животное большим количеством лестных комментариев.
Обычный котёнок стал популярным абсолютно неожиданно даже для хозяйки животного. Всё началось тогда, когда девушка решила записать, как котёнок реагирует на поглаживания. Каждый раз белый кот мяукал, повторяя в точности за хозяйкой. В свою очередь на пользователей в интернете это произвело настоящий фурор. За довольно короткое время видео просмотрели свыше 160 000 человек. При этом популярность животного продолжает стремительно расти. Видеоролик доступен для просмотра в рамках интернет-издания «Ren.Tv».
Стоит отметить, что не первый раз котята привлекают внимание в Сети. Раньше домашнее животное, которое имело вес в четыреста пятьдесят грамм, официально приняли на службу в полицию Соединённых Штатов.