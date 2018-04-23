Китай отбирает космонавтов для национальной космической станции

Все отобранные космонавты смогут принять участие в миссиях, связанных с работой китайской космической станции. Отбор будет проходить в несколько этапов, когда только лучшие кадры станут пилотами, бортовыми инженерами или экспертами по нагрузке. Третья команда будет включать в себя и представительниц женского пола, уточняет Ливэй.Космонавтами смогут стать служащие ВВС и гражданские сотрудники научных институтов, связанных с авиастроением и космонавтикой. Первый модуль национальной станции КНР будет выведен на орбиту Земли к 2020 году, через пару лет китайцы планируют завершить строительство комплекса.