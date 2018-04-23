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Китай отбирает космонавтов для национальной космической станции

Китай приступил к официальному отбору космонавтов, которые будут курировать деятельность национальной космической станции Поднебесной. Третье поколение тайкунавтов будет состоять из 18 человек, пишет портал ТАСС, ссылаясь на заявление главы Программы пилотируемых полетов Ян Ливэя.

Китай отбирает космонавтов для национальной космической станции


Все отобранные космонавты смогут принять участие в миссиях, связанных с работой китайской космической станции. Отбор будет проходить в несколько этапов, когда только лучшие кадры станут пилотами, бортовыми инженерами или экспертами по нагрузке. Третья команда будет включать в себя и представительниц женского пола, уточняет Ливэй.

Космонавтами смогут стать служащие ВВС и гражданские сотрудники научных институтов, связанных с авиастроением и космонавтикой. Первый модуль национальной станции КНР будет выведен на орбиту Земли к 2020 году, через пару лет китайцы планируют завершить строительство комплекса.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:45
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