«И молодец, что не родила от Тарасова»: Поклонники объяснили, почему у Ольги Бузовой нет детей

«…Эту душу сверлили обманом не раз, подло в спину толкали, смеясь…

Но алмазом всегда остаётся алмаз, даже если испачкают в грязь…



Обозлиться бы ей, стать гораздо черствей, только сердце – котёнком слепым

Также верит в любовь, в доброту и в людей, Небесам улыбаясь седым…



Столько бед и проблем, вроде не до стихов… И устав от судьбы передряг,

Закрывалась она на тринадцать замков, ключ оставив снаружи… в дверях…#mood И.Самарина», - решила процитировать Бузова известного поэта.

«И молодец, что не родила от Тарасова! От таких нельзя рожать!! Ты, Оль, молодец, ведь распоряжаешься своей жизнью так как сама считаешь нужным! Злопыхатели, личное всегда является личным! Все у Оли будет еще хорошо!»,- заступилась за Бузову одна из ее преданных фанатов.

Успех прославленной телеведущей, начинающей певицы и бизнесвумен по-прежнему многим не дает спокойно жить. Открытие в себе новых путей для реализации своего же потенциала, в последнее время начало возмущать не только коллег Ольги, но и активных критиков Сети.Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге новый пост, который в очередной раз поднял заезженную тему материнства теледивы. В свежей публикации Ольга поделилась с подписчиками очень откровенным стихотворением, в котором разделила с преданными фанатами свою боль.Нужно сказать, что некоторые фолловеры отреагировали на стих исполнительницы довольно агрессивно, они принялись буквально закидывать Ольгу неприятными высказываниями и заявлять, что ничему брюнетку не научила ситуация с Дмитрием Тарасовым.Тем не менее, нашлись и те, кто не только заступился за звезду, но и объяснил хейтерам, почему у теледивы до сих пор нет детей.