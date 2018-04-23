АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

«И молодец, что не родила от Тарасова»: Поклонники объяснили, почему у Ольги Бузовой нет детей

Многочисленные фанаты Ольги Бузовой решили объяснить недоброжелателям, почему у знаменитости до сих пор нет детей.

Успех прославленной телеведущей, начинающей певицы и бизнесвумен по-прежнему многим не дает спокойно жить. Открытие в себе новых путей для реализации своего же потенциала, в последнее время начало возмущать не только коллег Ольги, но и активных критиков Сети.

«И молодец, что не родила от Тарасова»: Поклонники объяснили, почему у Ольги Бузовой нет детей

Несколько часов назад Бузова опубликовала в личном микроблоге новый пост, который в очередной раз поднял заезженную тему материнства теледивы. В свежей публикации Ольга поделилась с подписчиками очень откровенным стихотворением, в котором разделила с преданными фанатами свою боль.

«…Эту душу сверлили обманом не раз, подло в спину толкали, смеясь…
Но алмазом всегда остаётся алмаз, даже если испачкают в грязь…

Обозлиться бы ей, стать гораздо черствей, только сердце – котёнком слепым
Также верит в любовь, в доброту и в людей, Небесам улыбаясь седым…

Столько бед и проблем, вроде не до стихов… И устав от судьбы передряг,
Закрывалась она на тринадцать замков, ключ оставив снаружи… в дверях…#mood И.Самарина», - решила процитировать Бузова известного поэта.

Нужно сказать, что некоторые фолловеры отреагировали на стих исполнительницы довольно агрессивно, они принялись буквально закидывать Ольгу неприятными высказываниями и заявлять, что ничему брюнетку не научила ситуация с Дмитрием Тарасовым.

«И молодец, что не родила от Тарасова»: Поклонники объяснили, почему у Ольги Бузовой нет детей

Тем не менее, нашлись и те, кто не только заступился за звезду, но и объяснил хейтерам, почему у теледивы до сих пор нет детей.

«И молодец, что не родила от Тарасова! От таких нельзя рожать!! Ты, Оль, молодец, ведь распоряжаешься своей жизнью так как сама считаешь нужным! Злопыхатели, личное всегда является личным! Все у Оли будет еще хорошо!»,- заступилась за Бузову одна из ее преданных фанатов.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:06
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Центробанк: Зарплаты оторвутся в рост от инфляции
Российские ученые «оживили» древнего человека,
Infiniti до 2023 года выведет на китайский рынок
На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые
Диетологи: Наличие красного мяса в рационе
Пережившая клиническую смерть женщина теперь
Ксения Собчак продолжает демонстрировать
19-летняя дочь певицы Славы снялась обнаженной
Volkswagen анонсировал выпуск электрического
«И молодец, что не родила от Тарасова»:
Британские тюнеры представили "заряженные"
Ученые обнаружили трихомоноз среди птиц Майна в
Уфолог: На Марсе обнаружено гигантское озеро
Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою
Lada Largus возглавил ТОП-5 лучших автомобилей
Компания Great Wall выводит на рынок роскошный
Тимур Батрутдинов изменил Ольге Бузовой
Обновлённая LADA Granta снова замечена во время
AliExpress предлагает хорошую скидку на смартфон
Фанаты «Дом-2» уверены, что у Елены Хроминой
Никита Джигурда готовится к новой свадьбе
Представлен смартфон Vivo Y53i
Дочь Ксении Бородиной управляет техникой и братом
Иран возобновит ядерную программу, если США снова
Туфли Майкла Джексона для «лунной походки»
В Польше задержаны организаторы концерта в честь
Ученые засняли странное существо, похожее на
Марго Овсянникова вернулась на поляну в поисках
Загадочный объект в форме летающей тарелки
Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе
Просмотреть все новости