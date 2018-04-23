Всемирный банк: Денежные переводы в Европу выросли более чем на 20 процентов

По данным Всемирного банка экономика основных товаропроизводителей стран мира растет в среднем на 4-5% в год, потому растет и объем денежных переводов в эти страны. Среди них в прошлом году первое место занимает Индия ($70 млрд), Китай ($65 млрд), Филиппины ($35 млрд), Мексика ($30 млрд), Нигерия ($20 млрд) и Египет ($19,9 млрд).По сведениям финансистов, переводы в эти страны в ближайший год увеличатся на 4,59% и достигнут $650 млрд. Еще год назад этот объем составлял $615,77 млрд. В страны Европы и Центральной Азии переводы выросли на 20% - до $50 млрд. "Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии стремительно вырос на 21% до $48 млрд после трехлетнего спада.