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Всемирный банк: Денежные переводы в Европу выросли более чем на 20 процентов

По сведениям Всемирного банка, денежные переводы растут в большинстве стран ТОП-20. Например, Индия получила за прошедший год до $70 млрд. В России наблюдается обратная тенденция - переводы из страны возросли на 3%, до $2 млрд, а в страну увеличились до $1,5 млрд.

По данным Всемирного банка экономика основных товаропроизводителей стран мира растет в среднем на 4-5% в год, потому растет и объем денежных переводов в эти страны. Среди них в прошлом году первое место занимает Индия ($70 млрд), Китай ($65 млрд), Филиппины ($35 млрд), Мексика ($30 млрд), Нигерия ($20 млрд) и Египет ($19,9 млрд).

Всемирный банк: Денежные переводы в Европу выросли более чем на 20 процентов


По сведениям финансистов, переводы в эти страны в ближайший год увеличатся на 4,59% и достигнут $650 млрд. Еще год назад этот объем составлял $615,77 млрд. В страны Европы и Центральной Азии переводы выросли на 20% - до $50 млрд. "Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии стремительно вырос на 21% до $48 млрд после трехлетнего спада.
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:00
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