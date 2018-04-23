АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Исследование Луны невозможно без робототехники

Глава ЦНИИ РТК Александр Лопота рассказал о своем видении пути покорения космоса, когда для исследования Луны и прочих планет будут применяться роботизированные установки, пишет портал газеты "Известия".

Исследование Луны невозможно без робототехники


Эксперт подчеркивает, что исследования в данном направлении просто невозможны без самоходных аппаратов, когда уже сейчас нужно определить облик новых луноходов и орбитальных систем. Инженеры ЦНИИ РТК заняты созданием "Лунохода-РТК", который будет управляться с борта МКС.

В процессе оперирования системой необходимо учитывать интервал задержки связи, ограниченные возможности каналов передачи данных, а также прочие нюансы управления луноходом. Роботы ступят на поверхность Луны, построят там базы для космонавтов, продолжая впоследствии активно участвовать во всех научных проектах колонизаторов. В проекте ученых числятся прототипы робота-геолога и робота-исследователя.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В сеть выложили первые рендеры нового кроссовера
Юрий Мильнер рассказал, где в Солнечной системе
Нелли Ермолаева продолжает кормить грудью ребенка
МВФ пересмотрел подходы в борьбе с коррупцией
Котенок, отвечающий хозяйке, стал настоящей
Экс-участница «Дом-2» Дарья Лымарь
Китай отбирает космонавтов для национальной
Ольга Бузова рассказала, что останется в рэпе
Недоброжелатели продолжают высмеивать интервью
Исследование Луны невозможно без робототехники
Екатеринбуржцы распродают салоны красоты и другие
Всемирный банк: Денежные переводы в Европу
Экс-звезда "Дома-2" Кристина Дерябина рассказала,
Анастасия Лисова снова пришла в форму после
Уфологи: Земля может быть галактической тюрьмой
Разработчики добавят в Windows 10 возможность
«Газпром» построит гигантский газохимический
«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности
Сергей Лазарев демонстративно покинул выступление
Борьба с мусором: В Волгограде борются за
Поклонники не узнали помолодевшую Ларису Долину
Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень
В Северной Корее автобус упал с моста, погибли
«BUZfood»: Ольга Бузова заявила, что совсем скоро
В Москве количество подержаных иномарок
Ксения Собчак не исключает сотрудничества с
Коллеги Дмитрия Нагиева продолжают жаловаться на
В Сети появились фото с празднования дня рождения
Дочь Дмитрия Харатьяна уехала в Швецию к жениху
Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за
Просмотреть все новости