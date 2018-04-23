Исследование Луны невозможно без робототехники

Эксперт подчеркивает, что исследования в данном направлении просто невозможны без самоходных аппаратов, когда уже сейчас нужно определить облик новых луноходов и орбитальных систем. Инженеры ЦНИИ РТК заняты созданием "Лунохода-РТК", который будет управляться с борта МКС.В процессе оперирования системой необходимо учитывать интервал задержки связи, ограниченные возможности каналов передачи данных, а также прочие нюансы управления луноходом. Роботы ступят на поверхность Луны, построят там базы для космонавтов, продолжая впоследствии активно участвовать во всех научных проектах колонизаторов. В проекте ученых числятся прототипы робота-геолога и робота-исследователя.