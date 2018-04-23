Екатеринбуржцы распродают салоны красоты и другие объекты

За последние шесть месяцев в Екатеринбурге на 46% выросло число собственников салонов красоты, которые хотят закрыть этот вид бизнеса. Если в сентябре 2017 года было 24 салонов красоты, хозяева которых желали от них избавиться, то к марту 2018 года таких объектов появилось 35. По аналитическим оценкам средняя цена такого бизнеса составляет 6,5 миллиона рублей.Кроме этого, екатеринбургские коммерсанты спешат избавиться от объектов общепита (кафе, рестораны) и магазинов: 40 и 70 предложений соответственно. В этих категориях рост выручки за полгода составил 20 процентов. Средний ресторан вырос в цене почти на 30% – до 28,8 млн руб., а средний магазин подорожал на 60% – до 16,4 млн рублей.Стало также на 40% больше предложений по продаже хостелов, отелей и саун.