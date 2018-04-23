Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою возлюбленную Ольгу Жарикову

«Это быдло какое было такое и осталось», «Сколько можно поощрять такое безобразное поведение людей, куда смотрят организаторы проекта? Почему кто-то кого-то может унижать, проявлять физическую силу, почему мужчина себе позволяет таскать девушку за шею, как котёнка, обливать водой?! И это ещё все снимают и показывают потом! Там же и операторы находятся, почему никто не вмешивается? То есть можно задушить человека в душевой и никто не воспрепятствует этому?!», «Ооо Гобозов вернулся на круги своя», - комментируют анонс в Сети.

Несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска, который поклонники скандального реалити-шоу «Дом-2» увидят уже завтра. На видеоролике хорошо видно, как Саша в присущей себе манере начинает крушить все в доме, а потом и вовсе кидается на свою девушку Ольгу Жарикову.Ни для кого из преданных фанатов телестройки не является секретом то, что Александр довольно часто показывал себя на проекте, как агрессивный мужчина, который с легкостью может позволить себе ударить девушку. Многие до сих пор помнят, как Гобозов строил отношения и поднимал руку на Ольгу Сокол, Надежду Ермакову и даже на свою супругу и мать своего же ребенка Алиану Устиненко.Как бы то ни было, но вернувшись на проект, Александр заявил, что изменился и что теперь тот прежний драчун остался в прошлой жизни. Только вот мало кто из домовцев поверил в слова старичка. И, как выяснилось, недаром.В то время как Екатерине Зиновьевой и Иване Диловой по счастливой случайности не получилось довести конфликты с Гобозовым до рукоприкладства, Ольге Жариковой попало сполна. Судя по ролику, который появился в Сети, Александра взбесило то, что его возлюбленная позволила себе перечить ему и даже поднять на него руку, что, конечно же, вывело Гобозова из себя.В порыве гнева 35-летний мужчина начал просто-таки крушить все вокруг себя и в конце концов мало не задушил свою избранницу. Правда, стоит отметить, что Саша вовремя взял себя в руки. Гобозов решил ограничиться только тем, что заволок Жарикову в ванную комнату и окатил девушку холодной водой.