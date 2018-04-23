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Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою возлюбленную Ольгу Жарикову

Совсем скоро Александр Гобозов в очередной раз продемонстрирует многочисленным зрителям свое истинное лицо.

Несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска, который поклонники скандального реалити-шоу «Дом-2» увидят уже завтра. На видеоролике хорошо видно, как Саша в присущей себе манере начинает крушить все в доме, а потом и вовсе кидается на свою девушку Ольгу Жарикову.

Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою возлюбленную Ольгу Жарикову

Ни для кого из преданных фанатов телестройки не является секретом то, что Александр довольно часто показывал себя на проекте, как агрессивный мужчина, который с легкостью может позволить себе ударить девушку. Многие до сих пор помнят, как Гобозов строил отношения и поднимал руку на Ольгу Сокол, Надежду Ермакову и даже на свою супругу и мать своего же ребенка Алиану Устиненко.

Как бы то ни было, но вернувшись на проект, Александр заявил, что изменился и что теперь тот прежний драчун остался в прошлой жизни. Только вот мало кто из домовцев поверил в слова старичка. И, как выяснилось, недаром.

В то время как Екатерине Зиновьевой и Иване Диловой по счастливой случайности не получилось довести конфликты с Гобозовым до рукоприкладства, Ольге Жариковой попало сполна. Судя по ролику, который появился в Сети, Александра взбесило то, что его возлюбленная позволила себе перечить ему и даже поднять на него руку, что, конечно же, вывело Гобозова из себя.

Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою возлюбленную Ольгу Жарикову

В порыве гнева 35-летний мужчина начал просто-таки крушить все вокруг себя и в конце концов мало не задушил свою избранницу. Правда, стоит отметить, что Саша вовремя взял себя в руки. Гобозов решил ограничиться только тем, что заволок Жарикову в ванную комнату и окатил девушку холодной водой.

«Это быдло какое было такое и осталось», «Сколько можно поощрять такое безобразное поведение людей, куда смотрят организаторы проекта? Почему кто-то кого-то может унижать, проявлять физическую силу, почему мужчина себе позволяет таскать девушку за шею, как котёнка, обливать водой?! И это ещё все снимают и показывают потом! Там же и операторы находятся, почему никто не вмешивается? То есть можно задушить человека в душевой и никто не воспрепятствует этому?!», «Ооо Гобозов вернулся на круги своя», - комментируют анонс в Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:35
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