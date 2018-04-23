Уфологи: Земля может быть галактической тюрьмой

Уфолог в книге, под названием «Люди не с Земли», рассуждает касательно возможного появлении на планете жизни в случае активной помощи инопланетных цивилизаций. По его словам, человечество очевидно является самыми высокоразвитыми существами на Земле, оставаясь неприспособленными к жизни на планете в условиях окружающей среды. Люди часто страдают от яркого солнечного света, плохо реагируют на потребление натуральных пищевых продуктов. При этом очень высоки показатели распространения хронических болезней.Уфолог самыми очевидным доказательством развития на Земле жизни назвал трудность человеческих родов. Другой проблемой он назвал боли в спине. Это может быть причиной приспособленности людей первоначально к прочим условиям гравитации. По мнению уфолога, Земля не идеально соответствует потребностям человеческого вида.