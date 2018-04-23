Разработчики добавят в Windows 10 возможность включения темной темы оформления

Совершенно новым проектом занимается сейчас компания Microsoft. Как заявили официальные источники, в качестве приоритетной задачи Windows 10 уже не рассматривается. Но ничего не повлияет на выпуск дальнейших обновлений операционной системы, все будет как прежде, только уже без огромных информационных объемов.От многих внимательных пользователей не скрылась особенная деталь, обнаруженная при подробном изучении системных файлов, и связанная со странными записями в реестре. При условии их активации, появляется возможность перевода проводника Windows 10 в цвета из темных тонов, что не могло не удивить программистов.Появление данных файлов указывает на намерения работников из Microsoft добавить переключение светлых и темных тем в очередном масштабном обновлении одной из версий операционной системы. Вполне возможно, что подобная замена будет привязана к временному промежутку, с целью снижения нагрузки на глаза в темное время суток.Относительно будущего обновления цветовой темы Windows 10, даже на основании имеющихся доказательств, корпорацией не информируется и не комментируется.