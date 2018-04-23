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Разработчики добавят в Windows 10 возможность включения темной темы оформления

Новая тема добавлена разработчиками Microsoft в состав операционной системы Windows 10. Представленное в виде темной темы оформления, нововведение находится в тестовом режиме. Условия официальной презентации и установки ожидаются в осенних обновлениях Redstone 5.

Совершенно новым проектом занимается сейчас компания Microsoft. Как заявили официальные источники, в качестве приоритетной задачи Windows 10 уже не рассматривается. Но ничего не повлияет на выпуск дальнейших обновлений операционной системы, все будет как прежде, только уже без огромных информационных объемов.
Разработчики добавят в Windows 10 возможность включения темной темы оформления


От многих внимательных пользователей не скрылась особенная деталь, обнаруженная при подробном изучении системных файлов, и связанная со странными записями в реестре. При условии их активации, появляется возможность перевода проводника Windows 10 в цвета из темных тонов, что не могло не удивить программистов.

Появление данных файлов указывает на намерения работников из Microsoft добавить переключение светлых и темных тем в очередном масштабном обновлении одной из версий операционной системы. Вполне возможно, что подобная замена будет привязана к временному промежутку, с целью снижения нагрузки на глаза в темное время суток.

Относительно будущего обновления цветовой темы Windows 10, даже на основании имеющихся доказательств, корпорацией не информируется и не комментируется.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:30
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