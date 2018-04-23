Поклонники не узнали помолодевшую Ларису Долину

Поклонники певицы поразились произошедшему с певицей преображению: лицо 62-летней Ларисы выглядит молодым и свежим, без морщин и обвисшей кожи. Тут же родилась масса объяснений этому. Многие уверены, что певица и актриса недавно побывала у пластического хирурга или, на худой конец, посетила салон красоты высшего разряда. Были те, кто предположил, что «виноват» во всем профессионально наложенный макияж артистки, «укравший» десятки лет.Но в одном фанаты были единодушны: выглядит Долина замечательно и сексуально и однозначно – по-другому.