АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

В Северной Корее автобус упал с моста, погибли более 30 человек

В КНДР с моста упал туристический автобус с группой пассажиров из Китая. Погибли более трех десятков человек.

В Северной Корее автобус упал с моста, погибли более 30 человек


Трагическое ДТП случилось воскресным днем 22 апреля. По сообщению информагентства NK News, а также китайского МИДа, авария произошла незадолго после того, как автобус выехал из северокорейского города Кэсон.

Причины случившегося выясняются, на место трагедии выехали также представители китайского посольства в Северной Корее. NK News отмечает, что на участке автотрассы Кэсон-Пхеньян сейчас ведутся капитальные ремонтные работы, которые усложняют движение транспорта. К тому же, погодные условия могли тоже стать причиной аварии: в воскресенье в том районе шел дождь с порывами сильного ветра.
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 14:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Всемирный банк: Денежные переводы в Европу
Экс-звезда "Дома-2" Кристина Дерябина рассказала,
Анастасия Лисова снова пришла в форму после
Уфологи: Земля может быть галактической тюрьмой
Разработчики добавят в Windows 10 возможность
«Газпром» построит гигантский газохимический
«Как пампушка»: Лена Миро прошлась по внешности
Сергей Лазарев демонстративно покинул выступление
Борьба с мусором: В Волгограде борются за
Поклонники не узнали помолодевшую Ларису Долину
Пользователи заметили, что Ольга Бузова очень
В Северной Корее автобус упал с моста, погибли
«BUZfood»: Ольга Бузова заявила, что совсем скоро
В Москве количество подержаных иномарок
Ксения Собчак не исключает сотрудничества с
Коллеги Дмитрия Нагиева продолжают жаловаться на
В Сети появились фото с празднования дня рождения
Дочь Дмитрия Харатьяна уехала в Швецию к жениху
Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за
Valve выкупила разработчиков приключенческой игры
Ирина Шейк засветила в Барселоне обручальное
Спрос на загранпаспорта среди россиян вырос почти
Генетические исследования обнаружили спаривание
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные
Ученые нашли способ экологически чистого
Центробанк: Зарплаты оторвутся в рост от инфляции
Российские ученые «оживили» древнего человека,
Infiniti до 2023 года выведет на китайский рынок
На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые
Диетологи: Наличие красного мяса в рационе
Просмотреть все новости