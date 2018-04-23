В Северной Корее автобус упал с моста, погибли более 30 человек
В КНДР с моста упал туристический автобус с группой пассажиров из Китая. Погибли более трех десятков человек.
Трагическое ДТП случилось воскресным днем 22 апреля. По сообщению информагентства NK News, а также китайского МИДа, авария произошла незадолго после того, как автобус выехал из северокорейского города Кэсон.
Причины случившегося выясняются, на место трагедии выехали также представители китайского посольства в Северной Корее. NK News отмечает, что на участке автотрассы Кэсон-Пхеньян сейчас ведутся капитальные ремонтные работы, которые усложняют движение транспорта. К тому же, погодные условия могли тоже стать причиной аварии: в воскресенье в том районе шел дождь с порывами сильного ветра.
Трагическое ДТП случилось воскресным днем 22 апреля. По сообщению информагентства NK News, а также китайского МИДа, авария произошла незадолго после того, как автобус выехал из северокорейского города Кэсон.
Причины случившегося выясняются, на место трагедии выехали также представители китайского посольства в Северной Корее. NK News отмечает, что на участке автотрассы Кэсон-Пхеньян сейчас ведутся капитальные ремонтные работы, которые усложняют движение транспорта. К тому же, погодные условия могли тоже стать причиной аварии: в воскресенье в том районе шел дождь с порывами сильного ветра.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 14:45