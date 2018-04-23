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В Москве количество подержаных иномарок увеличилось до 91%

Автоэксперты исследовали вторичный московский автомобильный рынок за первый квартал текущего года. Они выяснили, что иномаркам принадлежит около 91 процента продаж.

В Москве количество подержаных иномарок увеличилось до 91%

В Москве за первые 3 месяца этого года приобрели 50 234 иномарки б\у. В столице наибольшим спросом пользуется подержанный Ford Focus (1 743 автомобилей; минус 14,7%). На втором месте оказался Hyundai Solaris (1 550 авто; плюс 5,2%). Тройку лидеров замыкает Skoda Octavia (1 279 авто; плюс 26%). Далее идёт версия KIA Rio (1 064 авто; плюс 17,6%). Пятерку лидеров замыкает Toyota Camry (871 авто; плюс 8,3%). Далее идут транспортные средства Mercedes-Benz класса E, а также Opel Astra. В данном случае спрос на иномарки упал до 850 авто на 6,5%, а также до 784 авто на 20,5% соответственно.

Дальше следует подержанный Volkswagen Polo. Десятку ТОП самых популярных иномарок московского вторичного рынка замыкают BMW 5-Серии (739 авто; минус 5,6%), а также KIA cee’d (663 авто; 4,3%).
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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