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Фанаты «Дом-2» уверены, что у Елены Хроминой самые кривые ноги на проекте

Одна из самых эпатажных участниц скандально-известной телестройки «Дом-2» Елена Хромина шокировала зрителей своими ногами.

Несмотря на очевидную неприязнь большинства участников реалити-шоу, длинноволосая красавица уверена, что именно она является самой привлекательной девушкой на телешоу. Не единожды Елена заявляла, что на «Доме-2» у нее нет конкуренток, так как более привлекательных особ просто-таки не существует.

Фанаты «Дом-2» уверены, что у Елены Хроминой самые кривые ноги на проекте

И это при том, что Хромина до сих пор одна. Ни для кого из телезрителей реалити не является секретом то, что Елене за столь долгий период нахождения на проекте так и не удалось построить долговечные и крепкие отношения. А все дело в том, что многие парни «Дома-2» не желают связывать свою судьбу с настолько непредсказуемой девушкой.

Несколько часов назад в Сети появился стоп-кадр одного из эфиров шоу, на котором хорошо видно, что Елена на самом деле является уникальной девушкой. Только вот уникальность Хроминой проявляется совсем не в красоте или ее изяществе, а в невероятно кривых ногах.

На фотографии хорошо видно, что в отличие от стройных ног других девушек, у блондинки ноги не только очень худые, но и похожи на костлявое колесо.

Фанаты «Дом-2» уверены, что у Елены Хроминой самые кривые ноги на проекте

Нужно сказать, что у скандальной участницы все-таки нашлись защитники, которые заявили, что не верят, что у Елены настолько кривые ноги. Пока недоброжелатели высмеивали Хромину, некоторые поклонники блондинки отметили, что кривые ноги совершенно не портят девушку, а также подчеркнули, что лучше иметь кривые ноги, чем нескрываемый целлюлит.

«Лучше ноги Хроминой, чем целлюлит Даны!!!», «Пусть живет, с какими хочет ногами! Все равно их уже не переделаешь!», «Ленка красотка! Даже с такими ногами!!», - пишут пользователи в Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:37
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