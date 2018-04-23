Фанаты «Дом-2» уверены, что у Елены Хроминой самые кривые ноги на проекте

«Лучше ноги Хроминой, чем целлюлит Даны!!!», «Пусть живет, с какими хочет ногами! Все равно их уже не переделаешь!», «Ленка красотка! Даже с такими ногами!!», - пишут пользователи в Сети.

Несмотря на очевидную неприязнь большинства участников реалити-шоу, длинноволосая красавица уверена, что именно она является самой привлекательной девушкой на телешоу. Не единожды Елена заявляла, что на «Доме-2» у нее нет конкуренток, так как более привлекательных особ просто-таки не существует.И это при том, что Хромина до сих пор одна. Ни для кого из телезрителей реалити не является секретом то, что Елене за столь долгий период нахождения на проекте так и не удалось построить долговечные и крепкие отношения. А все дело в том, что многие парни «Дома-2» не желают связывать свою судьбу с настолько непредсказуемой девушкой.Несколько часов назад в Сети появился стоп-кадр одного из эфиров шоу, на котором хорошо видно, что Елена на самом деле является уникальной девушкой. Только вот уникальность Хроминой проявляется совсем не в красоте или ее изяществе, а в невероятно кривых ногах.На фотографии хорошо видно, что в отличие от стройных ног других девушек, у блондинки ноги не только очень худые, но и похожи на костлявое колесо.Нужно сказать, что у скандальной участницы все-таки нашлись защитники, которые заявили, что не верят, что у Елены настолько кривые ноги. Пока недоброжелатели высмеивали Хромину, некоторые поклонники блондинки отметили, что кривые ноги совершенно не портят девушку, а также подчеркнули, что лучше иметь кривые ноги, чем нескрываемый целлюлит.