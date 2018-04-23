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В Сети появились фото с празднования дня рождения Елизаветы Второй

Британская королева Елизавета II свое 92-летие отметила в рамках концерта поп-звезд. Ведущей шоу была Зои Болл.

В Сети появились фото с празднования дня рождения Елизаветы Второй

Список музыкантов, которые пели для королевы включал Кайли Миноуг, Стинга, Крейга Дэвида, а также прочих известных артистов. У Елизаветы II кроме официального Дня рождения имеются также неофициальные торжества. Они празднуются в государствах, где Елизавету II считают своим самодержцем, отмечаются всегда летом, однако в разные дни.

Это правило инициировал Георг II, появившийся на свет на территории Германии в Ганновере. Он первое время являлся сыном обычного курфюрста, однако поздней перебрался в Англию и стал там королем. Великобритания не отличается теплой погодой как Ганновер. Вследствие этого монарх принял решение, Дни рождения отмечать летом.
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Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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