В Сети появились фото с празднования дня рождения Елизаветы Второй

Список музыкантов, которые пели для королевы включал Кайли Миноуг, Стинга, Крейга Дэвида, а также прочих известных артистов. У Елизаветы II кроме официального Дня рождения имеются также неофициальные торжества. Они празднуются в государствах, где Елизавету II считают своим самодержцем, отмечаются всегда летом, однако в разные дни.Это правило инициировал Георг II, появившийся на свет на территории Германии в Ганновере. Он первое время являлся сыном обычного курфюрста, однако поздней перебрался в Англию и стал там королем. Великобритания не отличается теплой погодой как Ганновер. Вследствие этого монарх принял решение, Дни рождения отмечать летом.