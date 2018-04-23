Дочь Дмитрия Харатьяна уехала в Швецию к жениху

Взрослая дочь актера от первого брака 34-летняя Александра сейчас проживает в Швеции – там живет ее жених, с которым у девушки серьезные отношения. Она уже успела познакомить парня с семьей своего отца. А перед этим Александра очень переживала, что ее избранник может не понравиться родным. На деле оказалось иначе: и Дмитрий Харатьян, и Марина Майко к выбору взрослой дочери отнеслись с пониманием.В свое время Александра получила в России хорошее образование финансиста, но сейчас ее интересует не карьера, а семья. Ее избранник – сотрудник строительной компании, а в свободное от работы время подрабатывает инструктором по фитнесу.