Дочь Ксении Бородиной управляет техникой и братом

«Знакомьтесь Теона Курбановна (2 года) умеет управлять беспилотником и старшим братом», - написал под новым видео Омаров.

«Классный зайчик вышел на прогулку и как истинная девушка всем управляет!!!!!», «Мамина умничка! За моего сына надо вашу дочку захамутать, я ее как свою буду любить у меня три пацана любого из трех дам выбрать: 4 года, 3 года и скоро еще одного ждем..так что Курбан имей в виду», «Какая же она милая», «Мамина красота, папин характер», «Красотка! С детства знает толк в смысле жизни», - пишут поклонники.



Супруг ТВ-звезды эпатажно-известного реалити-шоу «Дом-2» продолжает активно радовать многочисленных пользователей Сети яркими снимками и видеозаписями 2-летней Теи Курбановны.С недавних пор, а если быть точнее после ликвидации одного из бизнесов Курбана Омарова, муж Бородиной начал довольно много времени посвящать своему семейству, в частности самой младшей наследнице семьи – Теоне. Каждый день бизнесмен выкладывает в личном микроблоге свежие смешные видео, которые зачастую вызывают у фолловеров восторг.Несколько часов назад Курбан опубликовал новый ролик, который уже сейчас набрал чуть больше 550 тысяч просмотров и почти 100 тысяч лайков.Большое количество поклонников знаменитого семейства Бородиной-Омарова тут же просто-таки начали закидывать 2-летнюю Теону приятными комментариями, а одна из подписчиц Курбана и вовсе предложила бизнесмену отдать малышку за одного из ее сыновей.