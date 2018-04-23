Спрос на загранпаспорта среди россиян вырос почти в полтора раза, превысив 1 млн

Россияне стали получать загранпаспорта в 1,5 чаще, чем в 2017 году, показали данные МВД за первую декаду года. Многие граждане теперь хотят поехать после длительного перерыва, когда восстановилось чартерное сообщение с Турецкой Республикой после теракта против российских туристов. В целом рост только за прошедший месяц составил 42%.Большую часть из них составляют путешественники, и примерно 12% те люди, что планируют деловые поездки с целью приобретения жилья за границей. Одновременно вырос объем международных перевозок (+32% в 2017 году) и теперь количество перевезенных всеми видами транспорта россиян достигло 43 млн человек, отмечают специалисты Минтранса.