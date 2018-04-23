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Спрос на загранпаспорта среди россиян вырос почти в полтора раза, превысив 1 млн

После 2013 года в России увеличилось количество желающих получить загранпаспорта в 2 раза. Только за последние три месяца МВД выдало более миллиона, сообщают чиновники ведомства.

Россияне стали получать загранпаспорта в 1,5 чаще, чем в 2017 году, показали данные МВД за первую декаду года. Многие граждане теперь хотят поехать после длительного перерыва, когда восстановилось чартерное сообщение с Турецкой Республикой после теракта против российских туристов. В целом рост только за прошедший месяц составил 42%.

Спрос на загранпаспорта среди россиян вырос почти в полтора раза, превысив 1 млн


Большую часть из них составляют путешественники, и примерно 12% те люди, что планируют деловые поездки с целью приобретения жилья за границей. Одновременно вырос объем международных перевозок (+32% в 2017 году) и теперь количество перевезенных всеми видами транспорта россиян достигло 43 млн человек, отмечают специалисты Минтранса.
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Экономика / ШоуБиз
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30
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