Valve выкупила разработчиков приключенческой игры Firewatch

Как известно, ничего существенного в функционировании студии не изменится, о чем и поспешили сообщить руководители компании-разработчика. Наставлений программистам никто давать не собирается, каждым специалистом будет продолжено выполнение обязанностей, связанных с непосредственной должностью. Через определенное время, разработчики переедут в Сиэтл, где расположены отделения и офисы Valve.В настоящее время сотрудниками Campo Santo идет разработка игры In the valley of Gods. Запланирован полный выпуск данного квеста на период 2019 года. Представлен сюжет игры был декабре 2017 года, в ходе церемонии The Game Awards. Для главного персонажа квеста выбран кинематографист Рашида. Это девушка, которая намерена отправиться в Египет для проведения масштабного археологического открытия. Ей уже пришлось показать себя в данной теме не с лучшей стороны и она желает реабилитироваться.