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Valve выкупила разработчиков приключенческой игры Firewatch

Американской компанией Valve приобретена студия Campo Santo, известная своей приключенческой игрой от первого лица - Firewatch. Информация опубликована на страницах издания Kotaku. Немногим позднее, указанные сведения подтвердили и представители Campo Santo и Valve.

Как известно, ничего существенного в функционировании студии не изменится, о чем и поспешили сообщить руководители компании-разработчика. Наставлений программистам никто давать не собирается, каждым специалистом будет продолжено выполнение обязанностей, связанных с непосредственной должностью. Через определенное время, разработчики переедут в Сиэтл, где расположены отделения и офисы Valve.
Valve выкупила разработчиков приключенческой игры Firewatch


В настоящее время сотрудниками Campo Santo идет разработка игры In the valley of Gods. Запланирован полный выпуск данного квеста на период 2019 года. Представлен сюжет игры был декабре 2017 года, в ходе церемонии The Game Awards. Для главного персонажа квеста выбран кинематографист Рашида. Это девушка, которая намерена отправиться в Египет для проведения масштабного археологического открытия. Ей уже пришлось показать себя в данной теме не с лучшей стороны и она желает реабилитироваться.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:45
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