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Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России

Михаил Мень - министр строительства, а также жилищно-коммунального хозяйства РФ, в рамках Ялтинского экономического международного форума назвал самые благоустроенные регионы России.

Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России

По словам министра, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, ряд городов московской и ростовской области, Краснодарского края имеют очень благоустроенные муниципальные образования. Ведомством готовятся специальные стандарты благоустройства, развития общественных пространств, непосредственно для оценки реализации специальной программы, касающейся развития городской среды. ЖКХ имеет более высокий уровень в городах, привлекающих в данную сферу негосударственные инвестиции.

По словам Меня здесь несколько позиций, непосредственно по которым можно давать оценку субъектам. Речь идёт о способе привлечения в ЖКХ негосударственных инвестиций через концессионные соглашения. Он отмечает волгоградскую и воронежскую область. Там крупнейшая в Европе концессия по водоснабжению.
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Экономика / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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