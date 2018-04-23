«Газпром» построит гигантский газохимический комплекс на Балтике стоимостью 20 млрд рублей

«Газпром» опережающими темпами готовится к переброске по "Северному потоку-2" большого количества "голубого топлива" в Европу. Для этого компания Виктора Роттенберга (АО «Русгаздобыча») построит на Балтийском побережье огромный перерабатывающий комплекс стоимостью в 20 млрд рублей. Однако, как отмечают экономисты, эта сумма может существенно увеличиться по ходу строительства, как это обычно происходит во время постройки таких крупных объектов. Этот завод также будет соседствовать с газохимическим производством.Заводы смогут переработать до 46 млрд кубических метров в год, что почти равно объемам газа, который поставят в Европу. По своим масштабам этот проект уступает только «Силе Сибири» который стоит "Газпрому" более $55 млрд (по оценкам 2014 г.), а сейчас его цена выросла еще больше, считают специалисты углеводородного рынка.