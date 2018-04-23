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«Газпром» построит гигантский газохимический комплекс на Балтике стоимостью 20 млрд рублей

Российский монополист углеводородной отрасли "Газпром" готовится совместно с компанией Виктора Роттенберга освоить более $20 млрд для строительства комплекса по переработке газа. Он будет возведен на побережье Балтики в ближайшие 2-3 года.

«Газпром» опережающими темпами готовится к переброске по "Северному потоку-2" большого количества "голубого топлива" в Европу. Для этого компания Виктора Роттенберга (АО «Русгаздобыча») построит на Балтийском побережье огромный перерабатывающий комплекс стоимостью в 20 млрд рублей. Однако, как отмечают экономисты, эта сумма может существенно увеличиться по ходу строительства, как это обычно происходит во время постройки таких крупных объектов. Этот завод также будет соседствовать с газохимическим производством.

«Газпром» построит гигантский газохимический комплекс на Балтике стоимостью 20 млрд рублей


Заводы смогут переработать до 46 млрд кубических метров в год, что почти равно объемам газа, который поставят в Европу. По своим масштабам этот проект уступает только «Силе Сибири» который стоит "Газпрому" более $55 млрд (по оценкам 2014 г.), а сейчас его цена выросла еще больше, считают специалисты углеводородного рынка.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:15
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