Центробанк: Зарплаты оторвутся в рост от инфляции в 3,5 раза в 2018 году

Обзор Банка России «О чем говорят тренды» прогнозирует опережение роста зарплат над удешевлением рубля в 3,5 раза. По сведениям чиновников финансового сектора этот рост достигнет 15%, тогда как инфляция не превысит 4%. Такую уверенность им дали майские указы Владимира Путина и повышение "минималки" до прожиточного минимума перед мартовскими выборами президента. Теперь необходимый минимум оплаты будет составлять не менее 11 тысяч рублей.При этом в 2019 году индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%. Однако финансисты Центробанка написали такой прогноз только для бюджетных организаций, не учитывая частный сектор. По словам экономистов, до 40% экономики относится к "теневой" части, потому ждать улучшения ситуации работникам этого сектора экономики не приходится. "Теневики" постоянно вынуждены повышать зарплаты только сотрудникам IT-технологий, где зарплаты выше среднестатистических.