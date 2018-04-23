Марго Овсянникова вернулась на поляну в поисках мужчины-атлета

Девушка отметила, что жизнь на Сейшельских островах хороша, но ей хочется пожить немного и в России.Более того, Марго надеется найти в Москве парня, которого выбирала по видеосвязи с Поляной, но пока заслужила только насмешки фанатов и коллег по домовскому цеху.Овсянникова не сомневается, что женское счастье обретет только в России, и в качестве будущего избранника рассматривается разные варианты.На данный момент ее привлекают мужчины атлетического телосложения, высокого роста и способные разрешать проблемные ситуации с коллективом на телестройке, ведь кавалеры с проекта полюбили унижать «несчастную» Марго Овсянникову.