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Марго Овсянникова вернулась на поляну в поисках мужчины-атлета

Недавно участница реалити-шоу «Дом-2» Марго Овсянникова вернулась на Поляну, после длительного пребывания на Острове Любви.

Девушка отметила, что жизнь на Сейшельских островах хороша, но ей хочется пожить немного и в России.

Марго Овсянникова вернулась на поляну в поисках мужчины-атлета

Более того, Марго надеется найти в Москве парня, которого выбирала по видеосвязи с Поляной, но пока заслужила только насмешки фанатов и коллег по домовскому цеху.

Овсянникова не сомневается, что женское счастье обретет только в России, и в качестве будущего избранника рассматривается разные варианты.

Марго Овсянникова вернулась на поляну в поисках мужчины-атлета

На данный момент ее привлекают мужчины атлетического телосложения, высокого роста и способные разрешать проблемные ситуации с коллективом на телестройке, ведь кавалеры с проекта полюбили унижать «несчастную» Марго Овсянникову.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:02
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