Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе возможного бесплодия

Леша и Майя в открытую высказывали друг другу претензии и напоминали о былых ошибках, причем сам Купин даже поставил точку в их отношениях.Но как стало известно, пара уже помирилась, и Алексей даже предложил Майе пожениться.Однако хейтеры напомнили, что не все так гладко. Ведь несколько месяцев назад Донцова жаловалась всем, что врачи далией три месяца, чтобы забеременеть, иначе она совсем утратит репродуктивную функцию.Если диагноз Майи оказался не фикцией, то о материнстве ей можно уже и не мечтать, ведь отведенные три месяца уже прошли.Пользователи отметили, что вместо детей у нее останется только пес Персик.