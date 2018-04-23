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Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе возможного бесплодия

Разборки между участниками «Дом-2» Майей Донцовой и Алексеем Купиным не утихают уже несколько дней.

Леша и Майя в открытую высказывали друг другу претензии и напоминали о былых ошибках, причем сам Купин даже поставил точку в их отношениях.

Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе возможного бесплодия

Но как стало известно, пара уже помирилась, и Алексей даже предложил Майе пожениться.

Однако хейтеры напомнили, что не все так гладко. Ведь несколько месяцев назад Донцова жаловалась всем, что врачи далией три месяца, чтобы забеременеть, иначе она совсем утратит репродуктивную функцию.

Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе возможного бесплодия

Если диагноз Майи оказался не фикцией, то о материнстве ей можно уже и не мечтать, ведь отведенные три месяца уже прошли.

Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе возможного бесплодия

Пользователи отметили, что вместо детей у нее останется только пес Персик.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50
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