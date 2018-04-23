Армия подписчиков Кати Жужи стремительно «худеет» из-за обмана с фотографией

Если раньше у всех на слуху была ссора Кати с Ксенией Бородиной, то теперь поклонники перестали доверять Жуже из-за обмана.Решив собрать побольше «лайков», Катя Жужа опубликовала фото с размытой резкостью и пояснила, что если дважды на него нажать, то снимок станет четче.Ничего подобного не произошло, зато Жужа получила вдвое больше отметок «нравится». Однако успех был кратковременным и вместе с «лайками» Жужа начала терять подписчиков, которым не понравилось оказываться в глупой ситуации.Напомним, что первый отток фолловеров Кати Жужи начался после ее ссоры с бывшей подругой Ксенией Бородиной, которая в свое время поделилась подписчиками.