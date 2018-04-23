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Армия подписчиков Кати Жужи стремительно «худеет» из-за обмана с фотографией

Многочисленная аудитория подписчиков экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Кати Жужи значительно «похудела» из-за ее собственной глупости и желания обмануть фанатов.

Если раньше у всех на слуху была ссора Кати с Ксенией Бородиной, то теперь поклонники перестали доверять Жуже из-за обмана.

Армия подписчиков Кати Жужи стремительно «худеет» из-за обмана с фотографией

Решив собрать побольше «лайков», Катя Жужа опубликовала фото с размытой резкостью и пояснила, что если дважды на него нажать, то снимок станет четче.

Армия подписчиков Кати Жужи стремительно «худеет» из-за обмана с фотографией

Ничего подобного не произошло, зато Жужа получила вдвое больше отметок «нравится». Однако успех был кратковременным и вместе с «лайками» Жужа начала терять подписчиков, которым не понравилось оказываться в глупой ситуации.

Напомним, что первый отток фолловеров Кати Жужи начался после ее ссоры с бывшей подругой Ксенией Бородиной, которая в свое время поделилась подписчиками.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:37
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