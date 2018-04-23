Все многочисленные мужчины Ксении Бородиной рождены в одном году

Сейчас 35-летняя ведущая реалити-шоу «Дом-2» строит семью с дагестанцем Курбаном Омаровым, родившимся 25 августа 1980 ода. От него Ксения родина очаровательную малышку Теону.До этого Бородина имела сложные отношения с Михаилом Терехиным и встречалась с экс-участником телестройки Оскаром Каримовым. Оба мужчины родились в 1980 году.Первым мужем Ксении Бородиной, с которого и начались поразительные совпадения, был Юрий Будагов, от которого популярная телеведущая родила старшую дочь Марусю.Из общей картины выбивается солист группы «Динамит» Леонид Нерушенко, родившийся в 1977 году, но в 2005 году он погиб в дорожной аварии.Пользователи с иронией отнеслись к этим совпадениям и решили, что Бородиной соответствуют мужчины, рожденные в год Обезьяны.Хейтеры же отметили, что раз с каждым из мужей или сожителей Ксения расставалась, то и с нынешним мужем, Курбаном Омаровым, супружеская жизнь долго не продлится.