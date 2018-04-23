Infiniti до 2023 года выведет на китайский рынок пять новых моделей
В японской компании Infiniti сообщили о своих планах по завоеванию китайского авторынка. В ближайшие пять лет в Китае появятся в продаже пять новинок от Infiniti.
Представители компании Infiniti отметили, что заинтересованы в освоении китайского рынка, поэтому скоро здесь появятся продаже пять новинок данного бренда. Первым в Поднебесной появится внедорожник Infiniti QX50, его дебют состоится на Пекинском автосалоне. До конца текущего года автомобиль Infiniti QX50 может появиться в продаже на китайском рынке.
На ближайшем автосалоне также будет представлена концептуальная модель электрокара Infiniti Q, который планируют вывести на китайский рынок. К 2025 году японские производители рассчитывают электрифицировать половину всех моделей бренда.
Стоит отметить, что дилеры компании Infiniti по итогам прошлого года в Китае продали почти 50 000 автомобилей, что по сравнению с годом ранее на 16 процентов больше.