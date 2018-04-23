Диетологи: Наличие красного мяса в рационе питания мешает похудению

В вопросах пользы употребления мяса диетологи в едином мнении так и не сошлись. Но, что касается негативных сторон, то здесь они заявили в один голос, что необходимо свести к минимуму употребление мясных продуктов.Жир, содержащийся в красном мясе, отрицательно влияет не только на здоровье сосудов, но также и на фигуру. Британские диетологи выяснили, что любители мяса вес набирают гораздо быстрее тех, кто предпочитает курятину или рыбу. Дело в том, что красное мясо почти не содержит полезные омега-3 жирных кислот, помогающих превращению жира в энергию. Итогом съеденной порции мяса является набор веса.