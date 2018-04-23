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19-летняя дочь певицы Славы снялась обнаженной

19-летняя дочь известной певицы Славы Александра снялась обнаженной. Не глядя на столь юный возраст, девушка уже с 17 лет ведет вполне взрослую жизнь: живет отдельно от матери со своим избранником и успешно справляется с бытом.

19-летняя дочь певицы Славы снялась обнаженной


Взрослая жизнь со столь юных лет не помешала Александре быть школьной выпускницей с отличием. Дочь певицы Славы участвует в различных фотосессиях, также девушка снималась в сериале. Недавно она разместила в своем аккаунте в социальной сети фотоснимок, на котором запечатлена обнаженной: на нем Александра стоит вполоборота к объективу камеры, прикрывая интимную часть тела – свою грудь, а на левом боку у нее красуется тату.

19-летняя дочь певицы Славы снялась обнаженной


Стоит напомнить, дочь Александра появилась на свет у Славы в 1999 году в браке с первым мужем артистки. Сейчас певица связана отношениями с предпринимателем Анатолием Данилицким. В 2011 году в их семье родилась дочь Антонина.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:30
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