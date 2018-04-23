19-летняя дочь певицы Славы снялась обнаженной

Взрослая жизнь со столь юных лет не помешала Александре быть школьной выпускницей с отличием. Дочь певицы Славы участвует в различных фотосессиях, также девушка снималась в сериале. Недавно она разместила в своем аккаунте в социальной сети фотоснимок, на котором запечатлена обнаженной: на нем Александра стоит вполоборота к объективу камеры, прикрывая интимную часть тела – свою грудь, а на левом боку у нее красуется тату.Стоит напомнить, дочь Александра появилась на свет у Славы в 1999 году в браке с первым мужем артистки. Сейчас певица связана отношениями с предпринимателем Анатолием Данилицким. В 2011 году в их семье родилась дочь Антонина.