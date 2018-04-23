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Volkswagen анонсировал выпуск электрического гоночного автомобиля

В компании Volkswagen сообщили о планах разработать гоночный автомобиль на электрической тяге. Виртуальный прототип новинки может стать реальным воплощением.

Volkswagen анонсировал выпуск электрического гоночного автомобиля


Официальная премьера гоночного электрического автомобиля от Volkswagen запланирована на 24 июня текущего года. На новой машине опытный пилот попробует установить мировой рекорд скорости, на выбранной трассе.

Отмечается, что новая машина способна разогнаться до 100 км/час за 2,5 секунды. Гоночный электрокар от Volkswagen сможет выдавать 680 лошадиных сил, имея общую массу чуть более тонны. Что интересно, батарея гоночного автомобиля сконструирована таким образом, что может заряжаться при передвижении самостоятельно. В частности, это касается движения по горам и пересечённой местности.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:15
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