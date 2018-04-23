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Пережившая клиническую смерть женщина теперь говорит с мертвыми

Женщина, которая пережила клиническую смерть, теперь может разговаривать с мертвыми. Пациентка, считавшаяся какое-то время безжизненной, побывала в царстве мертвых, а по возвращении заявила, что имеет связь с потусторонним миром.

Пережившая клиническую смерть женщина теперь говорит с мертвыми


Женщина, назвавшая себя Кит, рассказала, что побывала в загробном мире, после массивного кровоизлияния в мозг, приведшего к клинической смерти. По словам пациентки, там она себя ощущала прекрасно. Больше у нее ничего не болело, о близких Кит не беспокоилась, потому что казалось, что они где-то рядом.

Пережившая клиническую смерть женщина теперь говорит с мертвыми


Девушка рассказала, что, будучи в бессознательном состоянии, увидела парк и себя в нем. Место было очень красивым и все вокруг живым: синее небо, ухоженная трава, деревья с безупречной формой. Кит ощущала любовь и принятие Бога. Потом она встретила своего отца, покинувшего мир живых 10 лет назад. Кит хотела подойти к нему, однако он предупредил ее, что ее время еще не настало и попросил вернуться. Перед тем, как уйти она увидела счастливых людей, держащихся за руки.

После пребывания в мире усопших и повстречав там отца, девушка стала контактировать с духами и доверять им.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:45
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