Британские тюнеры представили "заряженные" кроссовер Nissan Qashqai производительностью 2 000 лошадиных сил

По словам специалистов, кроссоверу Nissan Qasqhai установили силовой агрегат от спорткара Nissan GT-R, который наделили новым турбокомрессором, благодаря чему его мощность увеличилась до 2 000 лошадиных сил. Британские тюнеры сделали это, чтобы кроссовер Nissan Qasqhai мог претендовать на звание самого быстрого внедорожника в мире, которое сейчас принадлежит Toyota Land Cruiser.В результате доработок Nissan Qasqhai–R смог разогнаться до впечатляющих 382,7 км/час. Испытывали «заряженный» кроссовер на взлётно-посадочной полосе длинной 3,22 км. По словам британских тюнеров, в ближайшее время в сети опубликуют видеоролик, на котором запечатлели впечатляющий разгон кроссовера Nissan Qasqhai–R.