АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Британские тюнеры представили "заряженные" кроссовер Nissan Qashqai производительностью 2 000 лошадиных сил

Британские тюнеры из ателье Severn Valley Motorsport модернизировали кроссовер Nissan Qashqai, после чего автомобиль стал выдавать 2 000 лошадиных сил. Накануне была представлена «заряженная» версия Nissan Qasqhai–R.

Британские тюнеры представили "заряженные" кроссовер Nissan Qashqai производительностью 2 000 лошадиных сил


По словам специалистов, кроссоверу Nissan Qasqhai установили силовой агрегат от спорткара Nissan GT-R, который наделили новым турбокомрессором, благодаря чему его мощность увеличилась до 2 000 лошадиных сил. Британские тюнеры сделали это, чтобы кроссовер Nissan Qasqhai мог претендовать на звание самого быстрого внедорожника в мире, которое сейчас принадлежит Toyota Land Cruiser.

В результате доработок Nissan Qasqhai–R смог разогнаться до впечатляющих 382,7 км/час. Испытывали «заряженный» кроссовер на взлётно-посадочной полосе длинной 3,22 км. По словам британских тюнеров, в ближайшее время в сети опубликуют видеоролик, на котором запечатлели впечатляющий разгон кроссовера Nissan Qasqhai–R.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Центробанк: Зарплаты оторвутся в рост от инфляции
Российские ученые «оживили» древнего человека,
Infiniti до 2023 года выведет на китайский рынок
На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые
Диетологи: Наличие красного мяса в рационе
Пережившая клиническую смерть женщина теперь
Ксения Собчак продолжает демонстрировать
19-летняя дочь певицы Славы снялась обнаженной
Volkswagen анонсировал выпуск электрического
«И молодец, что не родила от Тарасова»:
Британские тюнеры представили "заряженные"
Ученые обнаружили трихомоноз среди птиц Майна в
Уфолог: На Марсе обнаружено гигантское озеро
Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою
Lada Largus возглавил ТОП-5 лучших автомобилей
Компания Great Wall выводит на рынок роскошный
Тимур Батрутдинов изменил Ольге Бузовой
Обновлённая LADA Granta снова замечена во время
AliExpress предлагает хорошую скидку на смартфон
Фанаты «Дом-2» уверены, что у Елены Хроминой
Никита Джигурда готовится к новой свадьбе
Представлен смартфон Vivo Y53i
Дочь Ксении Бородиной управляет техникой и братом
Иран возобновит ядерную программу, если США снова
Туфли Майкла Джексона для «лунной походки»
В Польше задержаны организаторы концерта в честь
Ученые засняли странное существо, похожее на
Марго Овсянникова вернулась на поляну в поисках
Загадочный объект в форме летающей тарелки
Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе
Просмотреть все новости