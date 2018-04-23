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Lada Largus возглавил ТОП-5 лучших автомобилей для дачников

Эксперты составили ТОП-5 автомобиль, которые лучше других подходят для дачников. Лидером рейтинга стал Lada Largus, который признан самым вместительным и практичным автомобилем.

Lada Largus возглавил ТОП-5 лучших автомобилей для дачников


Для россиян Lada Largus доступен в двух вариантах – одна легковая, а другая внедорожная. Обе модификации комплектуются бензиновым двигателем производительностью 87 и 106 лошадиных сил, а также механической трансмиссией. При этом внедорожная версия отличается увеличенным дорожным просветом, расширителями колёсных арок и пластиковым обвесом.

Второе место в рейтинге занимает внедорожник Lada 4x4, его главным преимуществом является отличная проходимость и полный привод. Автомобиль предлагается в кузове с тремя или пятью дверями, а под капотом установлен 83-сильный агрегат, комплектующийся «механикой».
Третье место эксперты отдали Renault Duster, однако по сравнению с конкурентами у этого автомобиля высокая цена. В его моторной гамме имеются два бензиновых двигателя производительностью 114 и 143 лошадиные силы и один турбодизель мощностью 109 «лошадей».

Четвёртое место в рейтинге досталось «Lada Kalinа» в кузове универсал, которая недавно получила кросс-версию с увеличенным клиренсом. Замыкает ТОП-5 внедорожник УАЗ Патриот, но у него имеется очень большой недостаток – посредственная надёжность, именно поэтому в данном рейтинге автомобиль не смог занять позицию выше.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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