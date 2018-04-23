Компания Great Wall выводит на рынок роскошный гибридный кроссовер WEY P8

Премиальный кроссовер WEY P8 создан на одном шасси с внедорожником WEY VV7. Габариты автомобиля составляют 4 765/1 931/1 655 мм, а размер колёсной базы 2 950 мм. На рынке основным конкурентом для WEY P8 станет Lexus RX450h.В подкапотном пространстве нового автомобиля установлен гибридный агрегат, состоящий из бензинового турбомотора и электрического двигателя. Общая отдача силовой установки составляет 340 "лошадей". В качестве трансмиссии предложена роботизированная коробка передач на 6 ступеней.В оснащение кроссовера WEY P8 входит система стабилизации, бесключевой запуск двигателя, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и электрорегулировка передних кресел, электронный ручной тормоз, приборная панель в виде LED-дисплея, современная мультимедийная система и многие другие функции.