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Компания Great Wall выводит на рынок роскошный гибридный кроссовер WEY P8

Китайский автоконцерн Great Wall выводит на рынок гибридный кроссовер WEY P8. Данная модель будет доступна в трёх модификациях, его цена стартует от 259 800 юаней.

Компания Great Wall выводит на рынок роскошный гибридный кроссовер WEY P8


Премиальный кроссовер WEY P8 создан на одном шасси с внедорожником WEY VV7. Габариты автомобиля составляют 4 765/1 931/1 655 мм, а размер колёсной базы 2 950 мм. На рынке основным конкурентом для WEY P8 станет Lexus RX450h.

В подкапотном пространстве нового автомобиля установлен гибридный агрегат, состоящий из бензинового турбомотора и электрического двигателя. Общая отдача силовой установки составляет 340 "лошадей". В качестве трансмиссии предложена роботизированная коробка передач на 6 ступеней.

В оснащение кроссовера WEY P8 входит система стабилизации, бесключевой запуск двигателя, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и электрорегулировка передних кресел, электронный ручной тормоз, приборная панель в виде LED-дисплея, современная мультимедийная система и многие другие функции.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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