Обновлённая LADA Granta снова замечена во время тестов на дорогах Тольятти

Рестайлинговую LADA Granta сложно рассмотреть детально из-за камуфляжного покрытия, но зато седан был запечатлён со всех сторон. Несмотря на маскировку у модели прослеживается фирменный Х-образный дизайн. Спереди обновлённая LADA Granta имеет сходство с Vesta, задняя часть тоже была пересмотрена, здесь ожидаются увеличения и перемещение номерных знаков на крышку багажника.Интерьера рестайлинговой LADA Granta пока нет, но по предположению экспертов, здесь появится иная приборная панель, штатная мультимедийная система и изменённый блок управления климатом. Предполагается, что новинка будет построена на прежней платформе, а также без изменений останется моторная гамма. При этом седан может получить перенастроенную подвеску и автоматическую коробку передач.Официальная презентация рестайлингового седана LADA Granta в этом году на Московском автосалоне. Практически сразу автомобиль поступит в серийное производство.