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Обновлённая LADA Granta снова замечена во время тестов на дорогах Тольятти

В компании «АвтоВАЗ» продолжают работать над обновлённым седаном LADA Granta. На этот раз охотникам за сенсациями удалось запечатлеть автомобиль под камуфляжным покрытием. Ранее в сеть выкладывали снимки тестового прототипа.

Обновлённая LADA Granta снова замечена во время тестов на дорогах Тольятти


Рестайлинговую LADA Granta сложно рассмотреть детально из-за камуфляжного покрытия, но зато седан был запечатлён со всех сторон. Несмотря на маскировку у модели прослеживается фирменный Х-образный дизайн. Спереди обновлённая LADA Granta имеет сходство с Vesta, задняя часть тоже была пересмотрена, здесь ожидаются увеличения и перемещение номерных знаков на крышку багажника.

Интерьера рестайлинговой LADA Granta пока нет, но по предположению экспертов, здесь появится иная приборная панель, штатная мультимедийная система и изменённый блок управления климатом. Предполагается, что новинка будет построена на прежней платформе, а также без изменений останется моторная гамма. При этом седан может получить перенастроенную подвеску и автоматическую коробку передач.

Официальная презентация рестайлингового седана LADA Granta в этом году на Московском автосалоне. Практически сразу автомобиль поступит в серийное производство.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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