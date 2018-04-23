АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

AliExpress предлагает хорошую скидку на смартфон Samsung Galaxy S9

Стало известно, что торговая платформа AliExpress, а точнее интернет-магазин Tmall, предлагает купить смартфон Samsung Galaxy S9 со скидкой около 12 тысяч рублей. Стоит отметить, что версия флагмана сертифицирована для российского рынка.

AliExpress предлагает хорошую скидку на смартфон Samsung Galaxy S9


Таким образом, при покупке устройства в этом магазине пользователь получит гарантию сроком до двух лет. На данный момент в официальных магазинах Samsung Galaxy S9 реализуется по цене 59 990 рублей, а цена девайса на AliExpress составляет 47 900 рублей. Tmall предлагает три варианта – фиолетовый, черный и серебристый.

Что касается доставки от данного магазина, то этим занимаются курьерские сервисы SPSR Express и DPD. Время ожидания прихода товара составляет примерно 7 дней.

Представленная для российских пользователей модель оснащена оперативной памятью на 4 гигабайта и встроенным накопителем с объемом 64 Гб.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«И молодец, что не родила от Тарасова»:
Британские тюнеры представили "заряженные"
Ученые обнаружили трихомоноз среди птиц Майна в
Уфолог: На Марсе обнаружено гигантское озеро
Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою
Lada Largus возглавил ТОП-5 лучших автомобилей
Компания Great Wall выводит на рынок роскошный
Тимур Батрутдинов изменил Ольге Бузовой
Обновлённая LADA Granta снова замечена во время
AliExpress предлагает хорошую скидку на смартфон
Фанаты «Дом-2» уверены, что у Елены Хроминой
Никита Джигурда готовится к новой свадьбе
Представлен смартфон Vivo Y53i
Дочь Ксении Бородиной управляет техникой и братом
Иран возобновит ядерную программу, если США снова
Туфли Майкла Джексона для «лунной походки»
В Польше задержаны организаторы концерта в честь
Ученые засняли странное существо, похожее на
Марго Овсянникова вернулась на поляну в поисках
Загадочный объект в форме летающей тарелки
Хейтеры напомнили Майе Донцовой о ее диагнозе
Загадочные спирали на небе озадачили казахстанцев
Армия подписчиков Кати Жужи стремительно «худеет»
Исследователи обнаружили у клопов возможность
Бехати Принслу раскритиковали за кормление грудью
Все многочисленные мужчины Ксении Бородиной
Галина Юдашкина рассказала, почему не захотела
Сын Анджелины Джоли собирается получить лицензию
Пиппа Миддлтон ждет первенца
В скором времени на рынок выйдет новый смартфон
Просмотреть все новости