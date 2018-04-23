AliExpress предлагает хорошую скидку на смартфон Samsung Galaxy S9

Таким образом, при покупке устройства в этом магазине пользователь получит гарантию сроком до двух лет. На данный момент в официальных магазинах Samsung Galaxy S9 реализуется по цене 59 990 рублей, а цена девайса на AliExpress составляет 47 900 рублей. Tmall предлагает три варианта – фиолетовый, черный и серебристый.Что касается доставки от данного магазина, то этим занимаются курьерские сервисы SPSR Express и DPD. Время ожидания прихода товара составляет примерно 7 дней.Представленная для российских пользователей модель оснащена оперативной памятью на 4 гигабайта и встроенным накопителем с объемом 64 Гб.