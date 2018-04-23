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Никита Джигурда готовится к новой свадьбе

Никита Джигурда готовится заново создать семью с бывшей женой Мариной Анисиной.
Никита Джигурда готовится к новой свадьбе


Полтора года назад скандальная пара Джигурды и Анисиной распалась. Как рассказывал артист, Анисина, всегда терпеливо относившаяся к егоу чудачествам, не смогла смириться с тем, что ее муж связался с наркотиками. Сейчас все вновь на грани свадьбы. По словам актера, сейчас они с Мариной живут на две страны. Когда он на днях вернулся в Россию из Франции, ему сильно захотелось увидеть жену и детей.

Новоиспеченный жених признался, что выбирает дату свадьбы, которая, скорее всего, будет осенью. Кроме даты его волнует вопрос подарка невесте. Подарить Марине он планирует книгу о самой Марине, думая, что презент придется по душе и невесте, и всем окружающим.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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