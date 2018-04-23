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Представлен смартфон Vivo Y53i

Компания Vivo представила свой новый смартфон Y53i, который пока что доступен только на территории Индии. Телефон предлагается по цене 120 долларов.

Представлен смартфон Vivo Y53i


Отмечается, что смартфон Vivo Y53i обладает процессором Qualcomm Snapdragon 425. Чип дополняется модулями оперативной и встроенной памяти, показатели которых составляют 2 и 16 гигабайт соответственно. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 6.0, которая дополнена фирменной надстройкой FunTouch OS 3.0.

Помимо этого стоит выделить наличие 5-дюймового дисплея, разрешение которого составляет 960 х 540 пикселей. Также в системе имеется две камеры на 8 и 5 мегапикселей. Вся платформа будет получать электричество от аккумулятора с емкостью 2500 мАч.

По данным производителя, устройство получило функцию разблокировки путем сканирования лица.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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