Представлен смартфон Vivo Y53i

Отмечается, что смартфон Vivo Y53i обладает процессором Qualcomm Snapdragon 425. Чип дополняется модулями оперативной и встроенной памяти, показатели которых составляют 2 и 16 гигабайт соответственно. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 6.0, которая дополнена фирменной надстройкой FunTouch OS 3.0.Помимо этого стоит выделить наличие 5-дюймового дисплея, разрешение которого составляет 960 х 540 пикселей. Также в системе имеется две камеры на 8 и 5 мегапикселей. Вся платформа будет получать электричество от аккумулятора с емкостью 2500 мАч.По данным производителя, устройство получило функцию разблокировки путем сканирования лица.