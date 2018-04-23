Иран возобновит ядерную программу, если США снова введет санкции

Зариф считает, что главы других государств не должны требовать от Тегерана выполнение соглашения, которое было подписано в Вене в 2015 году, поскольку американская сторона уже давно не выполняет свои обязанности. Таким образом, Иран начинает потихоньку терять доверие к властям из Вашингтона.Что касается Дональда Трампа, то он уже заявлял о том, что соглашение с Исламской Республикой не имеет эффективности, поскольку от него Иран не лишился возможности получения ядерного оружия. До 12 мая глава США должен подписать документ о продлении заморозки санкций, но если он этого не сделает, то они снова вступят в силу.