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Иран возобновит ядерную программу, если США снова введет санкции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что руководство республики возобновит свою ядерную программу, если США разморозит введенные ранее санкции. По словам чиновника, у иранского правительства есть различные варианты в случае того или иного исхода.

Иран возобновит ядерную программу, если США снова введет санкции


Зариф считает, что главы других государств не должны требовать от Тегерана выполнение соглашения, которое было подписано в Вене в 2015 году, поскольку американская сторона уже давно не выполняет свои обязанности. Таким образом, Иран начинает потихоньку терять доверие к властям из Вашингтона.

Что касается Дональда Трампа, то он уже заявлял о том, что соглашение с Исламской Республикой не имеет эффективности, поскольку от него Иран не лишился возможности получения ядерного оружия. До 12 мая глава США должен подписать документ о продлении заморозки санкций, но если он этого не сделает, то они снова вступят в силу.
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
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