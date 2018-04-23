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Туфли Майкла Джексона для «лунной походки» продадут на аукционе

Как сообщают представители аукционного дома GWS Auctions, 26 мая состоятся торги, в рамках которых будут реализованы туфли Майкла Джексона. Известно, что именно в этой обуви он впервые исполнил свою знаменитую «лунную походку».

Туфли Майкла Джексона для «лунной походки» продадут на аукционе


В официальном сообщении представителей аукционного дома из Калифорнии написано, что туфли-лоферы выполнены из черной кожи и их создала компания Florsheim Imperial. Отмечается, что в них Майкл Джексон репетировал под композицию Billie Jean. Именно тогда танцор продемонстрировал свою «лунную походку» первый раз. На этой обуви еще есть именная надпись «Michael 2».

Цена такой обуви составляет 5 тысяч долларов. К ней прилагается записка, в которой написано сообщение от хореографа Лестера Вилсона, получившего эти туфли от Джексона после репетиции. По словам самого артиста, данный экземпляр лоферов был его самым любимым.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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