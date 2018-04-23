В Польше задержаны организаторы концерта в честь дня рождения Адольфа Гитлера
Стало известно, что представители Агентства внутренней безопасности Польши провели задержание группы лиц, которые собирались организовать музыкальный концерт по случаю дня рождения Адольфа Гитлера. По словам представителя польской прокуратуры, правоохранители задержали двух людей, являющихся главными организаторами этого мероприятия.
Таким образом, вследствие проведенной работы силовых структур Польши, концерт неофашистских музыкальных коллективов был отменен. По словам сотрудников местной прокуратуры, в операции участвовало около 300 сотрудников. Обыск на территории планируемого мероприятия проводился с вечера и до утра следующего дня. Во время обысков удалось конфисковать различные баннеры и флаги с неофашисткой символикой.
Сообщается, что уже в понедельник задержанные получат окончательные версии обвинений в свой адрес.
Таким образом, вследствие проведенной работы силовых структур Польши, концерт неофашистских музыкальных коллективов был отменен. По словам сотрудников местной прокуратуры, в операции участвовало около 300 сотрудников. Обыск на территории планируемого мероприятия проводился с вечера и до утра следующего дня. Во время обысков удалось конфисковать различные баннеры и флаги с неофашисткой символикой.
Сообщается, что уже в понедельник задержанные получат окончательные версии обвинений в свой адрес.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:30