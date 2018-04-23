В Польше задержаны организаторы концерта в честь дня рождения Адольфа Гитлера

Таким образом, вследствие проведенной работы силовых структур Польши, концерт неофашистских музыкальных коллективов был отменен. По словам сотрудников местной прокуратуры, в операции участвовало около 300 сотрудников. Обыск на территории планируемого мероприятия проводился с вечера и до утра следующего дня. Во время обысков удалось конфисковать различные баннеры и флаги с неофашисткой символикой.Сообщается, что уже в понедельник задержанные получат окончательные версии обвинений в свой адрес.