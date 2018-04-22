Сотрудники NASA назвали лучшие и худшие фильмы о космосе

Самыми популярными и в целом точными фильмами, по оценкам сотрудников NASA, были «Марсиан», «Скрытые фигуры» и «Аполлон-13», демонстрирующие некоторые из более хрупких реалий космических путешествий, хотя некоторые моменты в фильмах (особенно в «Марсиане») слишком уж фантастичны и оторваны от рельности, считают ученые космического агентства. Среди сотрудников NASA также оказалось множество поклонников киносаги «Звездные войны», фильмы «Звездный путь» и «Хранители Марвела» в Галактике.Худшие фильмы, согласно мнению специалистов NASA, как правило, являются теми, которые кажутся близкими к будущему, тяжелыми научными историями, но которые в большинстве случаев не соответствуют действительности. Так, фильм Брюса Уиллиса «Армагеддон» был принят практически в штыки, так же как и множество фильмов, посвященных Марсу, таких как «Красная планета» и «Миссия Брайана де Пальмы» на Марсе, которые не могли даже назвать нити ДНК.Но наиболее единодушно плохо воспринимаемый фильм в космическом агентстве оказался «Гравитация», который не был идеальным с точки зрения точности. У Сандры Буллок не было проблем с перемещением между орбитами, и, в частности, она не носила подгузник, как большинство астронавтов, и в NASA вообще не были довольны тем, что публика смотрела фильм, где все, что может пойти не так в космосе, идет не так. Это не внушает большого доверия общественности в космических путешествиях, считают сотрудники агентства.