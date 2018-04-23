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Загадочный объект в форме летающей тарелки занесло ураганом в Липецк

Странный объект дискообразной формы занесло ураганом в Липецк. Загадочную находку обнаружили в районе автовокзала.

Загадочный объект в форме летающей тарелки занесло ураганом в Липецк


На днях в средней полосе России бушевал мощный ураган, который не минул и Липецкую область. В частности, от его разрушений срывало крыши, вырывало деревья, дорожные знаки и так далее. Однако самой странной находкой липчан после завершения разрушительной бури оказался загадочный металлический объект в форме летающей тарелки, который они обнаружили рядом с автовокзалом в кустах.

Активные пользователи Сети сразу стали строить догадки о том, чтобы это могло быть. Некоторые сразу окрестили находку кораблем пришельцев, который потерпел крушение в Липецке из-за урагана. Скептически настроенные фолловеры, твердо заявили, что это всего лишь антенна станции сотовой связи, занесенная в указанное место мощным порывом ветра.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:00
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