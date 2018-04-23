Загадочные спирали на небе озадачили казахстанцев

По данным местных СМИ, фотокадры появились на одном из пабликов в социальной сети. На снимках отчетливо видно белую спираль на небосклоне. Озадаченные риддерцы довольно продолжительное время задавались вопросами о том, чем бы это могло являться. Но позднее о загадочном феномене рассказал местный житель Александр Малиновский в подробном отчете.Мужчина отметил, что ранним утром в 4:12 с Байконура был запущен «Протон». На 328-й секунде полета вторая ступень отделяется от третьей, головной обтекатель отделяется на 348-й секунде. Ракету в указанное время видно из города. В лучах просыпающегося Солнца виднеется шлейф. Причудливые петли создаются благодаря атмосферным потокам, а угол наблюдения по отношению к линии горизонта также добавляет зримые отклонения от прямого направления.