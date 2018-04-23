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Загадочные спирали на небе озадачили казахстанцев

В просторах Сети появились фотоснимки, на которых запечатлены загадочные спирали в небе над городом Риддер в Казахстане. Данное явление весьма озадачило местных жителей, ставших его свидетелями.

Загадочные спирали на небе озадачили казахстанцев


По данным местных СМИ, фотокадры появились на одном из пабликов в социальной сети. На снимках отчетливо видно белую спираль на небосклоне. Озадаченные риддерцы довольно продолжительное время задавались вопросами о том, чем бы это могло являться. Но позднее о загадочном феномене рассказал местный житель Александр Малиновский в подробном отчете.

Мужчина отметил, что ранним утром в 4:12 с Байконура был запущен «Протон». На 328-й секунде полета вторая ступень отделяется от третьей, головной обтекатель отделяется на 348-й секунде. Ракету в указанное время видно из города. В лучах просыпающегося Солнца виднеется шлейф. Причудливые петли создаются благодаря атмосферным потокам, а угол наблюдения по отношению к линии горизонта также добавляет зримые отклонения от прямого направления.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:45
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