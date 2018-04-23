АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Исследователи обнаружили у клопов возможность использовать два вида яда

Исследованиями состава яда клопов хищнец Reduviidae исследовали специалисты университета Квинсленда, под руководством Эндрю Уолкера (Andrew Walker). В опубликованной на страницах журнала Nature Communications статье поясняется, что изучалась одна их групп полужесткокрылых насекомых, включающая примерно семь тысяч видов. Это хищники, причем некоторые предпочитают питаться кровью теплокровных животных, не исключая человека.

Как выяснили ученые, P. plagipennis при охоте пользуются двумя видами ядов. Эволюция наделила их полезной способностью, позволяющей пользоваться одним веществом для защиты, а другим при нападении, причем происходит точная адаптация каждого из них под особености физиологии конкретного врага или жертвы. До настоящего времени использование двух ядов отмечали только у некоторых моллюсков и скорпионов.
Исследователи обнаружили у клопов возможность использовать два вида яда


Использование ядов в двух целях, довольно трудная задача. Здесь требуется наличие желез для раздельного хранения и синтеза токсинов, а так же специализированной естественной системы, позволяющей выбрать нужный яд и мгновенно применить для конкретного случая.

При исследовании ядов подопытных насекомых, первый токсин моментально вызывал паралич жертвы, а содержащиеся в его составе ферменты - протеазы сразу приступали к перевариванию жертвы. При этом второй токсин, при инъекции серьезного эффекта не показывал, скорее всего, его использование необходимо для отваживания потенциального хищника.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Армия подписчиков Кати Жужи стремительно «худеет»
Исследователи обнаружили у клопов возможность
Бехати Принслу раскритиковали за кормление грудью
Все многочисленные мужчины Ксении Бородиной
Галина Юдашкина рассказала, почему не захотела
Сын Анджелины Джоли собирается получить лицензию
Пиппа Миддлтон ждет первенца
В скором времени на рынок выйдет новый смартфон
Ученые нашли возможность выдавливания из
В Японии умерла самая старая жительница планеты
Адриана Лима снялась в фотосессии на крыше такси
В Сеть попали изображения будущего смартфона LG
ВВС США разрабатывает новую крылатую ракету
Xiaomi Mi 6X собираются оснастить процессором с
Ученые озвучили необычную причину головной боли
Российские ученые осенью определят место посадки
В России могут заменить все приложения от Google
Ученые вычислили способ восстановления печени
Россияне страдают от ложной бессонницы
Сотрудники NASA назвали лучшие и худшие фильмы о
"Роскосмос" уговорил Анголу спроектировать другой
Георгий Черданцев отозвался о реакции Данилы
Огромный НЛО засекли уфологи на опасном
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над еще
Маша Распутина призналась, что её брат сидел в
Журналисты попытались прорваться штурмом на фильм
Диетологи указали на продукты, которые нельзя
Ким Кардашьян раскрыла секрет экспресс-диеты
Поклонники раскритиковали шпагат похудевшей
Juno сделал новые изображения грандиозного
Просмотреть все новости