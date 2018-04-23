Исследователи обнаружили у клопов возможность использовать два вида яда
Исследованиями состава яда клопов хищнец Reduviidae исследовали специалисты университета Квинсленда, под руководством Эндрю Уолкера (Andrew Walker). В опубликованной на страницах журнала Nature Communications статье поясняется, что изучалась одна их групп полужесткокрылых насекомых, включающая примерно семь тысяч видов. Это хищники, причем некоторые предпочитают питаться кровью теплокровных животных, не исключая человека.
Как выяснили ученые, P. plagipennis при охоте пользуются двумя видами ядов. Эволюция наделила их полезной способностью, позволяющей пользоваться одним веществом для защиты, а другим при нападении, причем происходит точная адаптация каждого из них под особености физиологии конкретного врага или жертвы. До настоящего времени использование двух ядов отмечали только у некоторых моллюсков и скорпионов.
Использование ядов в двух целях, довольно трудная задача. Здесь требуется наличие желез для раздельного хранения и синтеза токсинов, а так же специализированной естественной системы, позволяющей выбрать нужный яд и мгновенно применить для конкретного случая.
При исследовании ядов подопытных насекомых, первый токсин моментально вызывал паралич жертвы, а содержащиеся в его составе ферменты - протеазы сразу приступали к перевариванию жертвы. При этом второй токсин, при инъекции серьезного эффекта не показывал, скорее всего, его использование необходимо для отваживания потенциального хищника.
Как выяснили ученые, P. plagipennis при охоте пользуются двумя видами ядов. Эволюция наделила их полезной способностью, позволяющей пользоваться одним веществом для защиты, а другим при нападении, причем происходит точная адаптация каждого из них под особености физиологии конкретного врага или жертвы. До настоящего времени использование двух ядов отмечали только у некоторых моллюсков и скорпионов.
Использование ядов в двух целях, довольно трудная задача. Здесь требуется наличие желез для раздельного хранения и синтеза токсинов, а так же специализированной естественной системы, позволяющей выбрать нужный яд и мгновенно применить для конкретного случая.
При исследовании ядов подопытных насекомых, первый токсин моментально вызывал паралич жертвы, а содержащиеся в его составе ферменты - протеазы сразу приступали к перевариванию жертвы. При этом второй токсин, при инъекции серьезного эффекта не показывал, скорее всего, его использование необходимо для отваживания потенциального хищника.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30