Исследователи обнаружили у клопов возможность использовать два вида яда

Как выяснили ученые, P. plagipennis при охоте пользуются двумя видами ядов. Эволюция наделила их полезной способностью, позволяющей пользоваться одним веществом для защиты, а другим при нападении, причем происходит точная адаптация каждого из них под особености физиологии конкретного врага или жертвы. До настоящего времени использование двух ядов отмечали только у некоторых моллюсков и скорпионов.Использование ядов в двух целях, довольно трудная задача. Здесь требуется наличие желез для раздельного хранения и синтеза токсинов, а так же специализированной естественной системы, позволяющей выбрать нужный яд и мгновенно применить для конкретного случая.При исследовании ядов подопытных насекомых, первый токсин моментально вызывал паралич жертвы, а содержащиеся в его составе ферменты - протеазы сразу приступали к перевариванию жертвы. При этом второй токсин, при инъекции серьезного эффекта не показывал, скорее всего, его использование необходимо для отваживания потенциального хищника.