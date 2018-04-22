Xiaomi Mi 6X собираются оснастить процессором с тактовой частотой в 2 ГГц

Ранее уже была информация о том, что Xiaomi Mi 6X получит модификации, которые оснастят модулями оперативной памяти с объемом 4 и 6 Гб. Помимо этого смартфону приписывают сдвоенную тыльную камеру и безрамочный дизайн с экраном HD+.Начальная версия телефона должна обзавестись процессором Snapdragon 625. Остальные характеристики пока что неизвестны.На мировой рынок смартфон Xiaomi Mi 6X должен выйти уже летом этого года, но еще никто не знает с каким ценником.