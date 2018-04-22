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Xiaomi Mi 6X собираются оснастить процессором с тактовой частотой в 2 ГГц

Согласно предоставленной недавно информации, новый смартфон Xiaomi Mi 6X будет работать на базе процессора, тактовая частота которого составляет 2 ГГц. Новинка должна появиться на публике до конца этого месяца, а в продажу устройство выйдет в двух версиях.

Xiaomi Mi 6X собираются оснастить процессором с тактовой частотой в 2 ГГц


Ранее уже была информация о том, что Xiaomi Mi 6X получит модификации, которые оснастят модулями оперативной памяти с объемом 4 и 6 Гб. Помимо этого смартфону приписывают сдвоенную тыльную камеру и безрамочный дизайн с экраном HD+.

Начальная версия телефона должна обзавестись процессором Snapdragon 625. Остальные характеристики пока что неизвестны.
На мировой рынок смартфон Xiaomi Mi 6X должен выйти уже летом этого года, но еще никто не знает с каким ценником.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:45
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