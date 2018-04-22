Маша Распутина призналась, что её брат сидел в тюрьме

Знаменитая российская певица Маша Распутина рассказала общественности о том, ее кровный брат отбывал наказание в тюрьме за убийство. Родной брат артистки Николай отсидел 10 лет за то, что, якобы, убил наследника своей гражданской жены. Звезда эстрады верила своему брату, что он не виновен и оболган бывшей «возлюбленной» лишь из мести.В тюрьме Николая чуть не убили: он был в коме, и только одно сердце работало. В близких кругах Маши посоветовали обратиться к Иосифу Кобзону, чтобы он как-нибудь посодействовал в переведении родственника в другое место. Певец помог Распутиной и в итоге брата перевели на поселение.На данный момент родственник звезды отечественной эстрады на свободе. Он работает в госучреждении и очень благодарен сестре в том, что она поверила в его невиновность и помогла во всем остальном.Откровенный рассказ Маши Распутиной произвел неизгладимое впечатление на Леру Кудрявцеву.