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Маша Распутина призналась, что её брат сидел в тюрьме

Весьма откровенный рассказ певицы Маши Распутиной изменил в лице телеведущую программы «Секрет на миллион» Леру Кудрявцеву. Оказывается, брат артистки отбывал 10-летний срок в тюрьме.

Маша Распутина призналась, что её брат сидел в тюрьме


Знаменитая российская певица Маша Распутина рассказала общественности о том, ее кровный брат отбывал наказание в тюрьме за убийство. Родной брат артистки Николай отсидел 10 лет за то, что, якобы, убил наследника своей гражданской жены. Звезда эстрады верила своему брату, что он не виновен и оболган бывшей «возлюбленной» лишь из мести.

В тюрьме Николая чуть не убили: он был в коме, и только одно сердце работало. В близких кругах Маши посоветовали обратиться к Иосифу Кобзону, чтобы он как-нибудь посодействовал в переведении родственника в другое место. Певец помог Распутиной и в итоге брата перевели на поселение.

На данный момент родственник звезды отечественной эстрады на свободе. Он работает в госучреждении и очень благодарен сестре в том, что она поверила в его невиновность и помогла во всем остальном.

Откровенный рассказ Маши Распутиной произвел неизгладимое впечатление на Леру Кудрявцеву.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:22
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