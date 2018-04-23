Бехати Принслу раскритиковали за кормление грудью на музыкальном фестивале

В просторах сети появилось фото намибийской модели Бехати Принслу, которая собирается кормить свою новорожденную наследницу, несмотря на то, что находится в это время на музыкальном фестивале. Пользователи Сети пристыдили молодую мать за подобные действия.На кадрах можно увидеть, как Принслу сцеживает грудное молоко, чтобы покормить свою малышку. Но отнюдь не все отнеслись к тому, что Бехати выставляет себя на показ в столь интимном виде, положительно.