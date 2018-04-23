Бехати Принслу раскритиковали за кормление грудью на музыкальном фестивале
Намибийская модель Бехати Принслу в этом году стала матерью во второй раз. Супруг знаменитости Адам Левин стал отцом еще одной дочери. Несмотря на то, что прошло совсем немного времени с момента рождения малышки, молодая мать не собирается отказывать себе в насыщенной жизни. Во время недавнего фестиваля Coachella новоиспеченная мать кормила грудью свою новорожденную дочь, за что ее раскритиковала общественность.
В просторах сети появилось фото намибийской модели Бехати Принслу, которая собирается кормить свою новорожденную наследницу, несмотря на то, что находится в это время на музыкальном фестивале. Пользователи Сети пристыдили молодую мать за подобные действия.
На кадрах можно увидеть, как Принслу сцеживает грудное молоко, чтобы покормить свою малышку. Но отнюдь не все отнеслись к тому, что Бехати выставляет себя на показ в столь интимном виде, положительно.