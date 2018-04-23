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Галина Юдашкина рассказала, почему не захотела рожать в России

Дочь кутюрье Валентина Юдашкина Галина рассказала в одном из своих интервью, почему не стала рожать в России. Она призналась, что хотела, чтобы малыш принял с самого рождения порцию витамина Д.

Галина Юдашкина рассказала, почему не захотела рожать в России


Галина Юдашкина стала матерью во второй раз. Месяц назад она родила своего второго ребенка в США. Стоит напомнить, что и первенец наследницы российского кутюрье также появился на свет в Америке. Общественность засыпала девушку множеством вопросов относительно того, почему она не захотела рождения ребенка в России, при этом упрекнув новоиспеченную мать в отсутствии патриотизма. А кто-то посчитал, что Галина и вовсе мечтала об американском гражданстве для своих детей и поэтому уехала за границу.

В социальной сети Юдашкина ответила на все вопросы поклонников, почему приняла именно такое решение.

На самом деле, муж Галины Петр Максаков имеет гражданство США и поэтому их наследники в любом случае получили бы соответствующее гражданство. Юдашкина уехала рожать в Америку лишь потому, что там были приемлемые погодные условия, и ее малыш с первых дней получил свою долю витамина Д.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:00
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