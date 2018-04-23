Галина Юдашкина рассказала, почему не захотела рожать в России

Галина Юдашкина стала матерью во второй раз. Месяц назад она родила своего второго ребенка в США. Стоит напомнить, что и первенец наследницы российского кутюрье также появился на свет в Америке. Общественность засыпала девушку множеством вопросов относительно того, почему она не захотела рождения ребенка в России, при этом упрекнув новоиспеченную мать в отсутствии патриотизма. А кто-то посчитал, что Галина и вовсе мечтала об американском гражданстве для своих детей и поэтому уехала за границу.В социальной сети Юдашкина ответила на все вопросы поклонников, почему приняла именно такое решение.На самом деле, муж Галины Петр Максаков имеет гражданство США и поэтому их наследники в любом случае получили бы соответствующее гражданство. Юдашкина уехала рожать в Америку лишь потому, что там были приемлемые погодные условия, и ее малыш с первых дней получил свою долю витамина Д.