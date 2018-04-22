Виктория Романец рассказала подписчикам неизвестные факты о себе

Виктория рассказала, что, будучи подростком, она совершала достаточно неблагородные поступки, за которые ей сейчас стыдно. Так, девушка призналась, что воровала письма из почтовых ящиков и читала их.В детстве она поставила младшей сестре синяк под глазом палкой колбасы. Романец поменяла четыре школы и даже оставалась на второй года в университете. Из смелых поступков экс-участницы выделила прогулку по кладбищу и попытку убежать от кабана.Также девушка призналась, что она грызла ногти до 17 лет, ломала ногу, курила чай, нюхала клей, падала в поезде с верхних полок. Что касается своего тела, то Виктория три раза делала ринопластику, семь раз пирсинг и четыре раза набивала татуировки. Романец сообщила, что она обожает готовить, всего год назад увлеклась спортом и к тому же страдает лунатизмом.