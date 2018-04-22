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Виктория Романец рассказала подписчикам неизвестные факты о себе

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец решила раскрыть несколько ранее неизвестных фактов о своей жизни.

Виктория рассказала, что, будучи подростком, она совершала достаточно неблагородные поступки, за которые ей сейчас стыдно. Так, девушка призналась, что воровала письма из почтовых ящиков и читала их.

Виктория Романец рассказала подписчикам неизвестные факты о себе

В детстве она поставила младшей сестре синяк под глазом палкой колбасы. Романец поменяла четыре школы и даже оставалась на второй года в университете. Из смелых поступков экс-участницы выделила прогулку по кладбищу и попытку убежать от кабана.

Также девушка призналась, что она грызла ногти до 17 лет, ломала ногу, курила чай, нюхала клей, падала в поезде с верхних полок. Что касается своего тела, то Виктория три раза делала ринопластику, семь раз пирсинг и четыре раза набивала татуировки. Романец сообщила, что она обожает готовить, всего год назад увлеклась спортом и к тому же страдает лунатизмом.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:53
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